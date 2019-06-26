Прокуратура Грузии обвинила соратника Саакашвили в организации беспорядков в Тбилиси

СЕГОДНЯ 03:07 2019-06-26T03:07:41+03:00

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Генпрокуратура Грузии обвинила депутата местного парламента в организации беспорядков на акции протеста в Тбилиси. Нике Мелия является лидером оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую в свое время организовал экс-президент страны Михаил Саакашвили.

"За руководство групповым насилием и участие в нем во время акции в отношении Никанора (Ники) Мелии вынесено постановление об обвинении. Завтра Никанор Мелия приглашен в Генпрокуратуру Грузии для предъявления ему обвинений. Генеральная прокуратура в соответствие с регламентом парламента Грузии уже оповестила законодательный орган о привлечении к уголовной ответственности члена парламента и обратилась с предложением использовать заключение в его отношении", - заявил прокурор Амиран Гигуашвили на брифинге. Его слова приводит РИА "Новости".

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "организация группового насилия, руководство им и участие [в нем]". Максимальное наказание - лишение свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU