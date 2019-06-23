Антироссийские протесты в Грузии 2019: хроника событий

20 июня. В четверг в парламенте Грузии должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия, в котором принимала участие и российская делегация. Ее главу - депутата Сергея Гаврилова - усадили в кресло спикера парламента, что очень оскорбило оппозицию. Заседание было сорвано, в зал ворвались радикалы, которые напали на российских дипломатов. Позже делегацию вынудили покинуть Тбилиси. А вечером у парламента вспыхнули беспорядки, у протестующих появились политические требования, вплоть до досрочных выборов.

«Россия - наш враг и оккупант, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. - Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества никому не идут на руку, кроме России».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715950" frameborder="0"></iframe> В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

21 июня. Владимир Путин созвал Совбез, по итогам которого в целях обеспечения безопасности граждан России было принято решение прервать воздушное сообщение с Грузией с 8 июля. Турфирмам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

22 июня. В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Михаил Саакашвили пригласил в Грузию украинцев: «Россияне обнаглели до конца! Братья-украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию. Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян».

К грузинам обратился глава Чечни Рамзан Кадыров: «Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России, по неофициальным данным, почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства».

Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: REUTERS

23 июня. Президент Грузии начала что-то понимать. «Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов», - заявила госпожа Зурабишвили.

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей», - ответила ей официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Футболисты команды из Кутаиси вышли на поле в черных майках с антироссийскими лозунгамиФото: facebook.com

Тем временем футболисты грузинских клубов в очередном туре вышли на поле в футболках с антироссийскими лозунгами. Что, к слову, запрещено правилами УЕФА.

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