Выпускникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-26T05:31:18+03:00

В ближайшее время за использование интернета на экзамене выпускника будут выгонять. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Федеральном институте педагогических измерений задумались над изменением процедуры ЕГЭ и ОГЭ. Сотрудники института, который разрабатывает задания для экзаменов, хотят разрешить поиск информации в интернете при сдаче гуманитарных предметов.

"Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии", - рассказала "Известиям" директор ФИПИ Оксана Решетникова.

При этом немного изменится структура контрольных измерительных материалов [КИМ] естественно-научного цикла. Там могут появится задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет. Эксперты уверены, что новый подход позволит оценить критическое мышление школьников и сместит акцент с зазубривания информации. Однако у этого есть и свои минусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU