2019-06-26T05:31:18+03:00
Общество

Выпускникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Изменения позволят по новому спрашивать с школьников
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
В ближайшее время за использование интернета на экзамене выпускника будут выгонять.В ближайшее время за использование интернета на экзамене выпускника будут выгонять.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Федеральном институте педагогических измерений задумались над изменением процедуры ЕГЭ и ОГЭ. Сотрудники института, который разрабатывает задания для экзаменов, хотят разрешить поиск информации в интернете при сдаче гуманитарных предметов.

"Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии", - рассказала "Известиям" директор ФИПИ Оксана Решетникова.

При этом немного изменится структура контрольных измерительных материалов [КИМ] естественно-научного цикла. Там могут появится задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.

По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет. Эксперты уверены, что новый подход позволит оценить критическое мышление школьников и сместит акцент с зазубривания информации. Однако у этого есть и свои минусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ-2019

Средние баллы выросли, но некоторые предметы оказались в зоне риска [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американский подросток застрелил своего брата-близнеца
Пушков высмеял реакцию украинского МИДа на возвращение России в ПАСЕ
Вин Дизель показал видео с первого дня съемок "Форсажа 9"
Американские компании нашли способ обходить запрет Трампа по Huawei
Порошенко закидали дымовыми шашками на встрече с избирателями
Захарченко пожаловался на отсутствие парикмахера в СИЗО
Америка выделит Украине 4 млн долларов на строительство складов для боеприпасов
Прокуратура Грузии обвинила соратника Саакашвили в организации беспорядков в Тбилиси
Эксперт перечислил недостатки нейронных сетей
Сан-Франциско отказался от электронных сигарет
Ашманов рассказал о пользе искусственного интеллекта для экономики
Президент Америки выразил обеспокоенность условиями содержания мигрантов
Эксперт рассказал о том, какой будет третья мировая война
Картину Караваджо продали еще до начала аукциона
Кикабидзе назвал виновных в происходящем в Грузии
Космонавт Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Россия отвергла обвинения в неточности ударов по целям в Идлибе
Киевский суд запретил присваивать проспектам имена Бандеры и Шухевича
Минфин и Минэнерго нашли деньги на компенсации нефтяникам: цены на бензин будут в узде
Полиция обвинила московского "маньяка-клофелинщика" в разбое
Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире
Кремль: Вопрос освобождения украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН
Байкал хотят оградить от туристов
Пост пресс-секретаря Белого дома займет представитель Мелании Трамп
Опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ