В Японии из-за тайфуна эвакуируют 115 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 07:33 2019-06-26T07:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В японском городе Урасоэ началась эвакуация местных жителей. Причина - погодные условия. В последнее время на город обрушились сильные дожди и это создало угрозу оползней и тайфунов.

По указанию местных властей 115 тысяч человек с южного японского острова Окинава должны покинуть свою жилье и укрыться в безопасных местах. Жители уже получили инструкции по эвакуации, их ждут в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Синоптики прогнозируют, что тайфун может накрыть тихоокеанское побережье Японии к вечеру, 27 июля, сообщает газета «Известия».

В последний раз стихия бушевала в стране в сентябре 2018 года. Тогда тайфун «Джеби» принес много разрушений. Люди оказались заблокированы в пригородах из-за поваленных на дорогу деревьев, некоторых пострадавших эвакуировали на вертолетах.

А летом прошлого года на страну обрушился ураган «Шаньшань» . Скорость ветра в центре тайфуна поднималась до 50 метров в секунду (180 км/ч). Под ударом оказались префектуры Тиба и Ибараки.

ИСТОЧНИК KP.RU