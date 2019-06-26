2019-06-26T09:04:11+03:00
В мире

Мюллер выступит 17 июля на открытом заседании двух комитетов Палаты представителей США

Это первое публичное выступление спецпрокурора с момента назначения на должность
Марина ВЕНЦОВА
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Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: REUTERS
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Проводивший расследование приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании двух комитетов Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Он согласился выступить после направленной ему повестки. Это будет первое публичное выступление спецпрокурора с момента назначения на должность, не считая краткого заявления для прессы, передает ТАСС.

По мнению конгрессменов, "американцы хотят услышать напрямую от спецпрокурора" детали завершившегося расследования.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в марте 2019 года Роберт Мюллер завершил расследование приписываемого России «вмешательстве» в президентские выборы. После он передал в Минюст США доклад об итогах своих изысканий. В конце мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку.

Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток Москвы повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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