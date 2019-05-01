Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил его доклад по «делу России»

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-01T09:05:17+03:00

Спецпрокурор считает, что Барр извратил суть документа, из-за чего возникла путаница, подрывающая доверие к самому расследованию

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Спецпрокурор Роберт Мюллер остался недоволен тем, как генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр изложил его доклад об итогах расследования приписываемого России «вмешательства» в американские выборы президента 2016 года.

О чем Мюллер и написал Бару: мол, обнародованная им краткая (на четырех страницах) версия документа «не полностью отражает контекст, характер работы и суть выводов», что привело к «путанице в отношении критических аспектов результатов расследования».

«Это угрожает подорвать главную цель, ради которой департамент назначил специального прокурора: обеспечить полное доверие общественности к результатам расследования», - цитирует письмо Мюллера шефу газета The Washington Post.

В своем послании он также пытается убедить Барра в необходимости обнародовать полную версию доклада, что, по мнению Мюллера, «сгладит возникшие недоразумения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Минюста опубликовал сокращенную версию пространного отчета Мюллера 24 марта. Суть изложения Барра сводится к тому, что спецпрокурор не нашел доказательств предполагаемого сговора Дональда Трампа с Россией.

К слову, ранее конгрессмен-демократ тоже обвинил генпрокурора в искажении смысла доклада о результатах почти двухлетних изысканий Мюллера..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/612198" frameborder="0"></iframe> Комментатор CNN назвал историю с «вмешательством» России «бургером ни с чем».Американский политический комментатор и ведущий CNN Вэн Джонс проговорился

ИСТОЧНИК KP.RU