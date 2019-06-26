СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-26T11:43:04+03:00

В настоящее время злоумышленник нейтрализован

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ФСБ нейтрализовала в Саратове сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, создавшего лабораторию для производства взрывчатки и готовившего теракт в людном месте.

"Федеральной службой безопасности в Саратове предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* в местах массового пребывания граждан", - цитирует ТАСС данные Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали его. Установлено, что результате спецооперации никто из сотрудников органов безопасности и гражданского населения не пострадали.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что региональное управление ФСБ России провело контртеррористическую операцию в Тюмени. Там в одном из частных домов находились вооруженные последователи международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России). По данным ведомства, боевики планировали совершить теракты в общественных местах.

ИГ* - запрещена в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716749" frameborder="0"></iframe> ФСБ: В Саратове предотвращена подготовка теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU