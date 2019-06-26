Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-26T15:29:03+03:00

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Преображенский суд Москвы наложил арест на ценные бумаги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова,

Аресту подверглись боле 1600 акций, каждая имеет номинальную стоимость в 100 рублей. По мнению следствия, это гарантирует выплаты компенсаций потерпевшим и штрафа государства в случае вынесения Абызову конечного в деле обвинительного приговора.

"Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Абызова в виде 1667 обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", - передает ТАСС постановление судьи.

Вчера сайт kp.ru сообщал о продлении московским городским судом срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 июля. Его обвиняют в мошенничестве и хищении у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных энергетических сетей" около 4 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU