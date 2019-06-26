Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Преображенский суд Москвы наложил арест на ценные бумаги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова,
Аресту подверглись боле 1600 акций, каждая имеет номинальную стоимость в 100 рублей. По мнению следствия, это гарантирует выплаты компенсаций потерпевшим и штрафа государства в случае вынесения Абызову конечного в деле обвинительного приговора.
"Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Абызова в виде 1667 обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", - передает ТАСС постановление судьи.
Вчера сайт kp.ru сообщал о продлении московским городским судом срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 июля. Его обвиняют в мошенничестве и хищении у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных энергетических сетей" около 4 миллиардов рублей.
Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Михаил Абызов: досье KP.RU»