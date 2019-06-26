2019-06-26T15:29:03+03:00
Происшествия

Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова

Суммарная стоимость активов составляет около 160 тысяч рублей
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Бывший министр «Открытого правительства» Михаил АбызовБывший министр «Открытого правительства» Михаил АбызовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Преображенский суд Москвы наложил арест на ценные бумаги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова,

Аресту подверглись боле 1600 акций, каждая имеет номинальную стоимость в 100 рублей. По мнению следствия, это гарантирует выплаты компенсаций потерпевшим и штрафа государства в случае вынесения Абызову конечного в деле обвинительного приговора.

"Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Абызова в виде 1667 обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", - передает ТАСС постановление судьи.

Вчера сайт kp.ru сообщал о продлении московским городским судом срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 июля. Его обвиняют в мошенничестве и хищении у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных энергетических сетей" около 4 миллиардов рублей.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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