Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова под арестом
Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 июля.
Сайт kp.ru писал, что предпринимателя поместили под стражу 26 марта 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве. Следствие считает, что он вместе с сообщниками похитил у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных энергетических сетей" около 4 миллиардов рублей.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.
По его мнению, следствие представило убедительные доказательства причастности экс-министра к преступлениям. Защита же просила изменить меру пресечения на домашний арест.
"Я хочу еще раз заявить, что не совершал преступлений, я категорически отрицаю факт об использовании своего служебного положения в корыстных целях. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен", - цитирует ТАСС Абызова.
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ИСТОЧНИК KP.RU