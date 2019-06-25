Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова под арестом

СЕГОДНЯ 20:17 2019-06-25T20:17:49+03:00

Обвиняемый в мошенничестве предприниматель продолжает настаивать на своей невиновности

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Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 июля.

Сайт kp.ru писал, что предпринимателя поместили под стражу 26 марта 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве. Следствие считает, что он вместе с сообщниками похитил у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных энергетических сетей" около 4 миллиардов рублей.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

По его мнению, следствие представило убедительные доказательства причастности экс-министра к преступлениям. Защита же просила изменить меру пресечения на домашний арест.

"Я хочу еще раз заявить, что не совершал преступлений, я категорически отрицаю факт об использовании своего служебного положения в корыстных целях. Я готов компенсировать любой ущерб потерпевшей стороне, если такой ущерб будет установлен", - цитирует ТАСС Абызова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU