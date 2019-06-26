Эксперты рассказали, стоит ли ждать в России запрета на электронные сигареты

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-26T15:55:54+03:00

В России пока о запрете электронных сигарет речи не ведется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Калифорнии было принято решение ввести запрет на продажу и эксплуатацию электронных сигарет. Тем, кто продолжит курить, будут выписывать крупные штрафы – до тысячи долларов. Планируется, что актуальны закон станет до конца года, к тому моменту пройдут все процедуры согласования.

В России пока данное решение невозможно, отмечают в Совете Федерации. Председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанцев подчеркивает, что сегодня данный рынок ничем не ограничен. Но при этом людям не поясняют, что такой вид курения не менее опасен, чем традиционный.

- Устройства для курения создают иллюзию, что наносится меньший вред. Электронные сигареты лишь усугубляют ситуацию. Мы полтора года обсуждаем данную тему. В ближайшее время будет принят свод правил, которые смогут регулировать данную сферу. Нужно прировнять данный вид курения к обычному и распространить все имеющиеся запреты, - комментирует телеканалу «360» Рязанцев.

А вот член общественной организации «Защита прав курильщиков» Вадим Строкин придерживается иного мнения. Он уверяет, что «зачастую электронные сигареты помогают снизить тягу к табаку и в итоге бросить курить. Запрет на подобные устройства может привести к тому, что люди станут больше потреблять традиционных сигарет».

Ранее ученые из Стэнфордского университета доказали, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет могут нанести серьезный урон организму курильщика. Их потребление может привести к хроническим болезням сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU