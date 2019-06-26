СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-26T16:51:27+03:00

Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго Фото: REUTERS

Американский лидер подчеркнул, что не будет направлять военных на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта

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Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что если Америка начнет войну с Ираном, она продлится недолго.

- Я надеюсь, что у нас ее (войны - ИФ) не будет. Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдет, эта война будет короткой, - заявил Трамп в интервью Fox News.

Также американский лидер отметил что не собирается направлять на иранскую территорию военных в случае вооруженного конфликта. Дональд Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американский лидер Дональд Трамп похвалил Иран за решение не сбивать летевший за дроном самолет США. Глава Белого дома отметил, что иранские военные поступили мудро. При этом Дональд Трамп в очередной раз добавил, что не хочет войны с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU