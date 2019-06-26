2019-06-26T16:51:27+03:00
В мире

Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго

Американский лидер подчеркнул, что не будет направлять военных на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолгоТрамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолгоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что если Америка начнет войну с Ираном, она продлится недолго.

- Я надеюсь, что у нас ее (войны - ИФ) не будет. Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдет, эта война будет короткой, - заявил Трамп в интервью Fox News.

Также американский лидер отметил что не собирается направлять на иранскую территорию военных в случае вооруженного конфликта. Дональд Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американский лидер Дональд Трамп похвалил Иран за решение не сбивать летевший за дроном самолет США. Глава Белого дома отметил, что иранские военные поступили мудро. При этом Дональд Трамп в очередной раз добавил, что не хочет войны с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
Эксперты рассказали, стоит ли ждать в России запрета на электронные сигареты
На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости
С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве