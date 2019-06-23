Трамп похвалил Иран за решение не сбивать летевший за дроном самолет США

СЕГОДНЯ 00:28 2019-06-23T00:37:53+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил Иран за решение не атаковать летевший за сбитым американским дроном гражданский самолет США. Он также отметил, что иранские военные поступили мудро, и в Вашингтоне это оценили.

«Там вчера был самолет с 38 людьми на борту, вы же видели? Я думаю, это главная новость. Они видели его и не сбили. Думаю, они проявили мудрость, не сделав это. И мы ценим, что они это не сделали», - приводит слова президента газета The Washington Post.

Трамп в очередной раз добавил, что не хочет войны с Ираном. Как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

Напомним, накануне президент США сообщил, что после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что он назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU