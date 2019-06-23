2019-06-23T00:37:53+03:00
Политика

Трамп похвалил Иран за решение не сбивать летевший за дроном самолет США

Глава Белого дома отметил, что иранские военные поступили мудро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп похвалил Иран за решение не атаковать летевший за сбитым американским дроном гражданский самолет США. Он также отметил, что иранские военные поступили мудро, и в Вашингтоне это оценили.

«Там вчера был самолет с 38 людьми на борту, вы же видели? Я думаю, это главная новость. Они видели его и не сбили. Думаю, они проявили мудрость, не сделав это. И мы ценим, что они это не сделали», - приводит слова президента газета The Washington Post.

Трамп в очередной раз добавил, что не хочет войны с Ираном. Как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

Напомним, накануне президент США сообщил, что после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что он назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Демонстранты в Тбилиси направляются от парламента Грузии к офису правящей партии
Гуаидо созывает венесуэльцев на новую протестную акцию 5 июля
Georgian Airways после запрета прямых полетов предложит транзитные рейсы «Тбилиси – Ереван – Москва»
Трамп отложил массовую депортацию нелегалов на две недели
В Ботсване более 500 грифов погибли, съев останки отравленных слонов
В Марселе задержаны 15 участников акции "желтых жилетов"
Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня
Стало известно, о чем говорилось в потерянной Путиным записке
Контр-адмирал ВС Норвегии стала первой женщиной в военном комитете НАТО
На гидроэлектростанции в Каталонии произошел взрыв
Власти Грузии заверили туристов в безопасности посещения страны
Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана и сделать его великим
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Джонсон призвал сохранять двусмысленность в вопросе выплаты отступных ЕС
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего во время ссоры
Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней
В Грузии возбудили дело по факту нападения на российских журналистов
В Тбилиси началась новая протестная акция
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность россиян
Трамп пообещал ввести еще больше санкций против Ирана