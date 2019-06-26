2019-06-26T19:04:10+03:00
Экономика

Цены на нефть продолжают расти

Это связано с падением сырьевых запасов и конфликтом США и Ирана, отмечают эксперты
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Цены на нефть продолжают растиЦены на нефть продолжают растиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 26 июня, цены на нефть марки Brent превысили 65,9 долларов за баррель, что на 2,54% выше уровня предыдущих торгов. Цена барреля марки WTI также выросла и составила 58,99 долларов.

Эксперты связывают подорожание черного золота с падением сырьевых запасов США. За прошедшую неделю они сократились на 12,78 миллионов баррелей.

Еще одна причина кроется в непростых отношениях США и Ирана. Конфликт обострился после того, как Иран сбил американский беспилотник в Персидском заливе. В ответ на это президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Ирану, однако отменил свое решение за 10 минут до атаки. Затем руководство США ввело ряд санкций против высокопоставленных представителей этой страны.

В интервью Fox News Дональд Трамп признался, что не желает войны с Ираном. Но если вооруженный конфликт все же состоится, он будет очень коротким.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия российской делегации
Украинская делегация покидает ПАСЕ
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие
В прокуратуре Франции назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме
МВД России выдвинуло официальное обвинение олигарху Плахотнюку в создании наркосиндиката
МИД РФ ответил на ноту протеста США по Уилану
Жириновский предложил «убрать пешеходов с дороги»
Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищениях
В Чувашии продолжительность жизни населения превысила среднероссийский показатель
В Мексике мужчина открыл стрельбу возле школы
Полицейские планируют достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году
Совфед скептически отнесся к внедрению стандартов НАТО в ВСУ
Владимир Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20
В России могут ввести квоты на вредные выбросы
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты