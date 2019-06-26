Цены на нефть продолжают расти

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-26T19:04:10+03:00

Это связано с падением сырьевых запасов и конфликтом США и Ирана, отмечают эксперты

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В четверг, 26 июня, цены на нефть марки Brent превысили 65,9 долларов за баррель, что на 2,54% выше уровня предыдущих торгов. Цена барреля марки WTI также выросла и составила 58,99 долларов.

Эксперты связывают подорожание черного золота с падением сырьевых запасов США. За прошедшую неделю они сократились на 12,78 миллионов баррелей.

Еще одна причина кроется в непростых отношениях США и Ирана. Конфликт обострился после того, как Иран сбил американский беспилотник в Персидском заливе. В ответ на это президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Ирану, однако отменил свое решение за 10 минут до атаки. Затем руководство США ввело ряд санкций против высокопоставленных представителей этой страны.

В интервью Fox News Дональд Трамп признался, что не желает войны с Ираном. Но если вооруженный конфликт все же состоится, он будет очень коротким.

ИСТОЧНИК KP.RU