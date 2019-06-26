2019-06-26T19:53:16+03:00
В мире

Украинская делегация покидает ПАСЕ

Об этом было заявлено после решения о восстановлении в правах России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Украинская делегация покидает ПАСЕУкраинская делегация покидает ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Делегация из Украины заявила о том, что покидает ПАСЕ после решения о восстановлении в правах России.

Напомним, накануне во время заседания в пользу возвращения РФ проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, а 15 - воздержались.

Также стало известно, что делегации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе ассамблеи, сообщает "РИА-Новости".

Во время обсуждения резолюции глава делегации из Киева, подчеркнул, что его страну обманули. По его утверждению, европейские партнеры обещали, что не восстановят Москву в правах, пока не будут выполнены все требования к ней.

- История нас рассудит, история сама решит, как все будет развиваться, - отметил Владимир Ариев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что был опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ. Также стало известно, кто совсем не хотел восстановления полномочий нашей делегации.

ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию несмотря на протесты Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия российской делегации
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть пострадавшие
Цены на нефть продолжают расти
В прокуратуре Франции назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме
МВД России выдвинуло официальное обвинение олигарху Плахотнюку в создании наркосиндиката
МИД РФ ответил на ноту протеста США по Уилану
Жириновский предложил «убрать пешеходов с дороги»
Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищениях
В Чувашии продолжительность жизни населения превысила среднероссийский показатель
В Мексике мужчина открыл стрельбу возле школы
Полицейские планируют достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году
Совфед скептически отнесся к внедрению стандартов НАТО в ВСУ
Владимир Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
Россия и Япония подпишут ряд соглашений на G20
В России могут ввести квоты на вредные выбросы
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты