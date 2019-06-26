Украинская делегация покидает ПАСЕ
Делегация из Украины заявила о том, что покидает ПАСЕ после решения о восстановлении в правах России.
Напомним, накануне во время заседания в пользу возвращения РФ проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, а 15 - воздержались.
Также стало известно, что делегации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе ассамблеи, сообщает "РИА-Новости".
Во время обсуждения резолюции глава делегации из Киева, подчеркнул, что его страну обманули. По его утверждению, европейские партнеры обещали, что не восстановят Москву в правах, пока не будут выполнены все требования к ней.
- История нас рассудит, история сама решит, как все будет развиваться, - отметил Владимир Ариев.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что был опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ. Также стало известно, кто совсем не хотел восстановления полномочий нашей делегации.
ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию несмотря на протесты Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU