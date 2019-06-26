Украинская делегация покидает ПАСЕ

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-26T19:53:16+03:00

Об этом было заявлено после решения о восстановлении в правах России

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Делегация из Украины заявила о том, что покидает ПАСЕ после решения о восстановлении в правах России.

Напомним, накануне во время заседания в пользу возвращения РФ проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, а 15 - воздержались.

Также стало известно, что делегации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии в ПАСЕ запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе ассамблеи, сообщает "РИА-Новости".

Во время обсуждения резолюции глава делегации из Киева, подчеркнул, что его страну обманули. По его утверждению, европейские партнеры обещали, что не восстановят Москву в правах, пока не будут выполнены все требования к ней.

- История нас рассудит, история сама решит, как все будет развиваться, - отметил Владимир Ариев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что был опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ. Также стало известно, кто совсем не хотел восстановления полномочий нашей делегации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716642" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ пригласила российскую делегацию на июньскую сессию несмотря на протесты Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU