Опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ

25 Июнь 22:32 2019-06-25T22:32:58+03:00

Также стало известно, кто совсем не хотел восстановления полномочий нашей делегации

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За возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы на июньской сессии единогласно высказались 12 стран. Речь идет об Андорре, Австрии, Азербайджане, Кипре, Испании, Ирландии, Исландии, Франции, Сербии, Сан-Марино, Норвегии и Турции.

Все члены делегаций из этих стран проголосовали в пользу принятия резолюции об ограничении санкционного режима ПАСЕ, согласно которой ассамблея лишается права лишать депутатов права голоса. Внесение данного изменения в устав было одним из основных условий возвращения России в организацию.

Большинство членов делегаций из Армении, Бельгии, Германии, Италии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Молдавии, Португалии, Нидерландов и Словакии также высказались в пользу принятия документа. А вот Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украины проголосовали единогласно против. Сайт kp.ru писал, что представители Киева в знак протеста даже покинули зал заседаний.

Также против возвращения России в ПАСЕ выступили больше половину членов британской, польской и шведской делегаций. Депутаты из Дании, Финляндии, Лихтенштейна, Румынии и Словении не определились, передает телеканал RT.

ИСТОЧНИК KP.RU