В США умер отец рэпера Эминема
Отец знаменитого американского рэпера Эминема, Брюс Мэтерс-младший, умер в возрасте 67 лет от сердечного приступа.
Мужчина скончался недалеко от Форт-Уэйна, штат Индиана.
- Маршалл Брюс Мэтерс-младший - строитель и музыкант. Отец Маршалла Брюса Мэтерса III ("Эминем")", - написали в Твиттере представители организации In Memoriam.
К слову, поклонники рэп-исполнителя часто обвиняли его отца в том, что он бросил своего сына и никогда с ним не виделся, даже когда Эминем стал звездой.
А в песне"Cleanin’ Out My Closet" легендарный рэпер говорит о том, что он не хочет быть похожим на своего отца в отношениях со своей дочерью Хэйли.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа. Американский рэп-исполнитель смог прочитать на семь слогов больше, чем в 2013 году.
ИСТОЧНИК KP.RU