2019-06-26T20:20:55+03:00
Общество

В США умер отец рэпера Эминема

Мужчина скончался в возрасте 67 лет от сердечного приступа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США умер отец рэпера ЭминемаВ США умер отец рэпера ЭминемаФото: REUTERS
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Отец знаменитого американского рэпера Эминема, Брюс Мэтерс-младший, умер в возрасте 67 лет от сердечного приступа.

Мужчина скончался недалеко от Форт-Уэйна, штат Индиана.

- Маршалл Брюс Мэтерс-младший - строитель и музыкант. Отец Маршалла Брюса Мэтерса III ("Эминем")", - написали в Твиттере представители организации In Memoriam.

К слову, поклонники рэп-исполнителя часто обвиняли его отца в том, что он бросил своего сына и никогда с ним не виделся, даже когда Эминем стал звездой.

А в песне"Cleanin’ Out My Closet" легендарный рэпер говорит о том, что он не хочет быть похожим на своего отца в отношениях со своей дочерью Хэйли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа. Американский рэп-исполнитель смог прочитать на семь слогов больше, чем в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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