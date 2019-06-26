СЕГОДНЯ 21:21 2019-06-26T21:29:03+03:00

Трамп уверен в том, что у него в Осаке состоится "очень хороший разговор" с Путиным Фото: REUTERS

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что в Осаке у него состоится "очень хороший разговор" с президентом РФ Владимиром Путиным.

- У нас будет очень хороший разговор с ним, - подчеркнул президент США. С такими словами политик выступил в среду перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Японию, сообщает телеканал Fox News.

Напомним, лидеры обеих стран должны провести встречу на саммите "большой двадцатки" в пятницу, 28 июня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что охраной саммита G20 в Осаке займутся свыше 25 тысяч полицейских. В японском городе будут введены серьезные ограничения на работу транспорта. В город прибудут около 30 тысяч человек, включая членов делегаций и журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU