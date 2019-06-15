2019-06-15T12:39:17+03:00
Политика

Охраной саммита G20 в Осаке займутся свыше 25 тысяч полицейских

В японском городе будут введены серьезные ограничения на работу транспорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 30 тысяч человек съедутся в японский город Осака на саммит "Большой двадцатки"Около 30 тысяч человек съедутся в японский город Осака на саммит "Большой двадцатки"Фото: REUTERS
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Свыше 25 тысяч полицейских со всех уголков Японии будут обеспечивать безопасность во время саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом было сказано на торжественном смотре подразделений в субботу, 15 июня.

Охрана будет возложена на обычных полицейских, а также на бойцов сил специального назначения, которые занимаются проведением антитеррористических операций и пресечением массовых беспорядков. Они будут обеспечивать безопасность мест организации саммита и резиденций лидеров.

Также на них возложены обязанности по регулированию движения и слежению за закрытыми зонами. Согласно данным Kyodo, на время саммита в Осаке будут введены серьезные ограничения на работу транспорта. В город прибудут около 30 тысяч человек, включая членов делегаций и журналистов.

Сайт kp.ru писал о том, что саммит лидеров стран G20 пройдет в третьем по величине японском городе с 28 по 29 июня. На его полях может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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