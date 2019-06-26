2019-06-26T21:43:06+03:00
Политика

Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ

Теперь российская делегация должна выдвинуть нового представителя на соответствующий пост
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕЛеонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого не назначили на пост вице - президента ПАСЕ.

Теперь российская делегация в ближайшее время должна выдвинуть нового представителя на соответствующий пост.

- Господин Слуцкий не набрал большинства, - прокомментировала глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, сообщает "РИА-Новости".

Также стало известно о том, что ПАСЕ избрала Генсеком Совета Европы представителя Хорватии Марию Пейчинович - Бурич.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России. Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила российскую делегацию принять участие в работе. До этого ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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