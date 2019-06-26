Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ
Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого не назначили на пост вице - президента ПАСЕ.
Теперь российская делегация в ближайшее время должна выдвинуть нового представителя на соответствующий пост.
- Господин Слуцкий не набрал большинства, - прокомментировала глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, сообщает "РИА-Новости".
Также стало известно о том, что ПАСЕ избрала Генсеком Совета Европы представителя Хорватии Марию Пейчинович - Бурич.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России. Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила российскую делегацию принять участие в работе. До этого ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU