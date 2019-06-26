2019-06-26T09:58:56+03:00
Политика

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила российскую делегацию принять участие в работе
Марина ВЕНЦОВА
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Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия РоссииМониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии делегации России, которые были оспорены во вторник, 25 июня, рядом представителей ПАСЕ.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", - сообщается на сайте ассамблеи.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Этот документ открывает России путь для возвращения в организацию полноправным участником. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

Оппоненты РФ в данном вопросе в тот же день оспорили данное решение. Поэтому теперь российское делегации предстоит еще одна схватка. 26 июня пройдет голосование по докладу по ограничению этих полномочий. Если вдруг их все-таки ограничат, делегация покинет Страсбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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