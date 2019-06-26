СЕГОДНЯ 21:51 2019-06-26T22:06:55+03:00

Рогозин высмеял требования к РФ для возвращения в ПАСЕ Фото: Влад КОМЯКОВ

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, которые накануне были поставлены российской делегации для возвращения в ПАСЕ, со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

"Немедленная выплата всех взносов" стала одним из условий, поставленных РФ. Российские власти в свою очередь заявили, что в свою очередь заявили, что заплатят только после восстановления полномочий.

Напомним, ПАСЕ впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в сессии. Однако сразу встал вопрос об уплате членских взносов, накопившихся за время отсутствия россиян.

- В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция, - подчеркнул Рогозин, сообщает "РИА-Новости". Свой комментарии глава госкорпорации подкрепил кадрами из знаменитого советского фильма "12 стульев". На них видно, как в горах дети клянчат деньги у проезжающих автомобилей, крича "Деньги давай!". При этом Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: "Альпийское нищенство. Святое дело".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ. Теперь российская делегация должна выдвинуть нового представителя на соответствующий пост.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU