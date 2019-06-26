Власти Венесуэлы заявили о предотвращении очередной попытке государственного переворота
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес завил о предотвращении государственного переворота. По его данным, заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт. А после высвободить экс-министра обороны Рауля Бадуэля. Чиновник вот уже десять лет сидит в тюрьме по делу о коррупции.
"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - сказал он на пресс-конференции. Мероприятие транслировал телеканал Telesur.
Бадуэль, в результате заговора, должен был стать новым президентом Венесуэлы. При этом Мадуро должны были убить наемники из Израиля, Америки и Колумбии. Свою пули должны были получить еще ряд чиновников из высшего эшелона.
"Было три боевые группы - группа "Сукре", группа "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - сказал Хорхе Родригес.
Отметим, нынешнего президента уже пытались убить. Покушение состоялось во время его выступления на публике.
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .
ИСТОЧНИК KP.RU