2019-06-26T23:26:10+03:00
Политика

Власти Венесуэлы заявили о предотвращении очередной попытке государственного переворота

Заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт
Григорий ЛЕОРДА
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Власти узнали о новом госперевороте.Власти узнали о новом госперевороте.Фото: REUTERS
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес завил о предотвращении государственного переворота. По его данным, заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт. А после высвободить экс-министра обороны Рауля Бадуэля. Чиновник вот уже десять лет сидит в тюрьме по делу о коррупции.

"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - сказал он на пресс-конференции. Мероприятие транслировал телеканал Telesur.

Бадуэль, в результате заговора, должен был стать новым президентом Венесуэлы. При этом Мадуро должны были убить наемники из Израиля, Америки и Колумбии. Свою пули должны были получить еще ряд чиновников из высшего эшелона.

"Было три боевые группы - группа "Сукре", группа "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - сказал Хорхе Родригес.

Отметим, нынешнего президента уже пытались убить. Покушение состоялось во время его выступления на публике.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .

ИСТОЧНИК KP.RU

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