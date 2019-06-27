2019-06-27T00:34:40+03:00
Экономика

В США снизились запасы нефти: цена барреля увеличивается

Сейчас "золото земли" стоит около 65 долларов
Григорий ЛЕОРДА
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обвал американских запасов поднял цены на нефть.обвал американских запасов поднял цены на нефть.Фото: REUTERS
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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 миллионов баррелей. Эта цифра существенно больше скромного прогноза экспертов в 2,87 миллиона. Таким образом, на запасы 21 июня составили 469,58 миллионов баррелей. Об этом сообщает Министерство энергетики США.

Эти события послужили толчком к росту цены на "золото земли". К закрытию биржи ICE в Лондоне нефть марки Brent стоила до 65,90 долларов за баррель. Это на 2,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Сайт kp.ru писал о возросшей цене на нефть в апреле. Тогда "черное золото" обновило максимумы с начала ноября 2018 года. Стоимость барреля углеводородного сырья приблизилась к отметке $74 (а курс доллара упал ниже 64 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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