Украина не будет рассматривать предложение МИД РФ по морякам

СЕГОДНЯ 00:59 2019-06-27T00:59:20+03:00

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Украина не намерена выполнять требования России для освобождения украинских моряков. Предложения Москвы по этому вопросу были прописаны в ноте, которую выслали на уровнях дипломатических ведомств.

"Получили российскую дипломатическую ноту. Россия "отчиталась" о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять, - написал глава МИД Украины Павел Климкин в социальной сети.

Климкин подчеркнул, что документ заставляет Киев признать законность "судебного преследования" украинских моряков. А между делом и "оккупацию Крыма", считает дипломат. Он потребовал "немедленно и безусловно" освободить украинских моряков.

"Так не будет", -заявил Климкин.

ИСТОЧНИК KP.RU