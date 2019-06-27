Украина не будет рассматривать предложение МИД РФ по морякам
Украина не намерена выполнять требования России для освобождения украинских моряков. Предложения Москвы по этому вопросу были прописаны в ноте, которую выслали на уровнях дипломатических ведомств.
"Получили российскую дипломатическую ноту. Россия "отчиталась" о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять, - написал глава МИД Украины Павел Климкин в социальной сети.
Климкин подчеркнул, что документ заставляет Киев признать законность "судебного преследования" украинских моряков. А между делом и "оккупацию Крыма", считает дипломат. Он потребовал "немедленно и безусловно" освободить украинских моряков.
"Так не будет", -заявил Климкин.
ИСТОЧНИК KP.RU