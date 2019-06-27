НАТО решило не размещать ядерные ракеты в Европе
В НАТО утвердили план для сдерживания России после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Альянс усилит разведку, увеличит количество военных учений, будет развивать системы ПВО и ПРО, а также займется модернизацией штатного оружия.
Такие меры перечислил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции. Разговор 29 министров об этих мерах длился чуть больше часа. Альянс дал обещание "не размещать новые ядерные ракеты в Европе". Но при этом НАТО намерено гарантировать "эффективность и надежность своего ядерного сдерживания".
"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должна гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", - заявил Столтенберг.
Генсек возложил всю ответственность за односторонний выход США из ДРСМД на Россию. По его мнению, Москва нарушала это соглашение еще во времена президентства Барака Обамы.
ИСТОЧНИК KP.RU