НАТО решило не размещать ядерные ракеты в Европе

СЕГОДНЯ 03:24 2019-06-27T03:24:07+03:00

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В НАТО утвердили план для сдерживания России после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Альянс усилит разведку, увеличит количество военных учений, будет развивать системы ПВО и ПРО, а также займется модернизацией штатного оружия.

Такие меры перечислил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции. Разговор 29 министров об этих мерах длился чуть больше часа. Альянс дал обещание "не размещать новые ядерные ракеты в Европе". Но при этом НАТО намерено гарантировать "эффективность и надежность своего ядерного сдерживания".

"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должна гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", - заявил Столтенберг.

Генсек возложил всю ответственность за односторонний выход США из ДРСМД на Россию. По его мнению, Москва нарушала это соглашение еще во времена президентства Барака Обамы.

ИСТОЧНИК KP.RU