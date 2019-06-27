Гуаидо отрекся от организации госпереворота в Венесуэле

СЕГОДНЯ 03:31 2019-06-27T03:31:18+03:00

Глава оппозиционной партии заявил, что не имеет отношения к попытке переворота в стране

Изменить размер текста: A A

Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что не имеет никакого отношения к попытке государственного переворота. О планируемы атаках сообщил Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Эта история повторяется в который раз, СМИ потеряли счёт, сколько раз пытались обвинить в одном и том же", - приводит слова Гуаидо America TV.

По данным Родригеса, заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт. А после высвободить экс-министра обороны Рауля Бадуэля. Чиновник вот уже десять лет сидит в тюрьме по делу о коррупции. Бадуэль, в результате заговора, должен был стать новым президентом Венесуэлы. При этом Мадуро должны были убить наемники из Израиля, Америки и Колумбии. Свою пули должны были получить еще ряд чиновников из высшего эшелона.

ИСТОЧНИК KP.RU