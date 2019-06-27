2019-06-27T06:09:51+03:00
Общество

В работе Wikipedia произошел сбой

Пользователи ряда стран не могут пользоваться сервисом
Григорий ЛЕОРДА
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Проблемы с доступом к сервису последний ра замечали в мае.Проблемы с доступом к сервису последний ра замечали в мае.Фото: REUTERS
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Интернет-энциклопедия Wikipedia перестала быть достпуной. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса.

По данным Downdetector, сбои в работе интернет-энциклопедии наблюдаются на восточном побережье США, Великобритании, Португалии, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Небольшое количество сообщений о некорректной работе поступает и из России.

Чаще всего пользователи просто не могут зайти на интернет-ресурс. Последний сбой в работе сервиса произошел в середине мая.

Сайт kp.ru рассказывал о сбоях в работе Telegram в январе. Вероятнее всего, причиной сбоя стал тот факт, Роскомнадзор возобновил работу по блокировке приложения. Информация с сайта мониторинга usher2 свидетельствует о том, что днем ранее надзорная служба начала добавлять в свой "черный список" новые IP-адреса, поддерживающие работу Telegram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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