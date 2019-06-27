Число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-27T08:14:50+03:00

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Число пострадавших в результате аварийной посадке пассажирского Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска выросло до 22. Оба пилота воздушного судна погибли.

"Двое погибли, 19 доставлены в больниц, - цитирует РИА Новости представителя Единой дежурной диспетчерской службы района. В свою очередь ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах сообщает, что госпитализированы семь пострадавших, остальным помощь оказали амбулаторно. "Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716926" frameborder="0"></iframe> Транспортировка пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии.

Ранее сайт kp.ru писал, что на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершающий рейс из Нижневартовска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе у него отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

При посадке воздушное судно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В результате чрезвычайного происшествия, по предварительным данным, погибли два пилота.

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Авиакатастрофа в Бурятии. ЧП в аэропорту небольшого поселка Нижнеангарск. Утром 27 июня экстренную посадку совершил самолет Ан-24, который летел рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск. Самолет при посадке съехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kp.ru/video/embed/716914" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.

ИСТОЧНИК KP.RU