2019-06-27T08:14:50+03:00
Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22

В результате происшествия погибли два члена экипажа, 44 пассажирам удалось спастись [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Авария самолета Ан-2 в Нижнеангарске. Фото: срин с видеоАвария самолета Ан-2 в Нижнеангарске. Фото: срин с видео
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Число пострадавших в результате аварийной посадке пассажирского Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска выросло до 22. Оба пилота воздушного судна погибли.

"Двое погибли, 19 доставлены в больниц, - цитирует РИА Новости представителя Единой дежурной диспетчерской службы района. В свою очередь ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах сообщает, что госпитализированы семь пострадавших, остальным помощь оказали амбулаторно. "Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

Транспортировка пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии.

Ранее сайт kp.ru писал, что на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершающий рейс из Нижневартовска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе у него отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

При посадке воздушное судно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В результате чрезвычайного происшествия, по предварительным данным, погибли два пилота.

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Авиакатастрофа в Бурятии. ЧП в аэропорту небольшого поселка Нижнеангарск. Утром 27 июня экстренную посадку совершил самолет Ан-24, который летел рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск. Самолет при посадке съехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся (подробности)

Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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