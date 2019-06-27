Стали известны личности погибших пилотов самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-27T07:40:16+03:00

Авиакатастрофа в Бурятии: самолет Ан-24 рейсом Улан-Удэ-Нижнеангарск при посадке врезался в гаражи и загорелся. Фото: "Сводка38"

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Стали известны имена погибших членов экипажа самолета АН-24, который совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии.

Жертвами стали пилот - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич, сообщается в телеграм-канале Baza.

Ранее сайт kp.ru писал, что на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершающий рейс из Нижневартовска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе у него отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

При посадке воздушное судно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В результате чрезвычайного происшествия, по предварительным данным, погибли два пилота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kp.ru/video/embed/716914" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.

ИСТОЧНИК KP.RU