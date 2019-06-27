Стали известны личности погибших пилотов самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска
Стали известны имена погибших членов экипажа самолета АН-24, который совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии.
Жертвами стали пилот - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич, сообщается в телеграм-канале Baza.
Ранее сайт kp.ru писал, что на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершающий рейс из Нижневартовска в Улан-Удэ. Вскоре после взлёта в воздухе у него отказал один из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
При посадке воздушное судно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В результате чрезвычайного происшествия, по предварительным данным, погибли два пилота.
Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.
ИСТОЧНИК KP.RU