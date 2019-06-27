СК России возбудил дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии
Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия с самолетом Ан-24 на севере Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.
Как проинформировали агентство в администрации Нижнеангарска, в аэропорту организован оперативный штаб.
Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 27 июня произошла авиакатастрофа самолета, выполняющего рейс Улан-Уде - Нижнеангарск. Всего на борту воздушного судна находились 46 человек, из них 4 члена экипажа.
Транспортировка пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли 2 пилота, 22 пострадали, 44 - спасено. Предположительно трагедия произошла из-за отказа двигателя. При посадке экипаж самолета не смог справиться с управлением, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями.
Первые кадры тушения самолёта.
Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.
Пассажир Ан-24 снял момент аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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