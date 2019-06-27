СК России возбудил дело после авиакатастрофы самолета Ан-24 в Бурятии

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-27T09:51:42+03:00

СКР возбудило дело после аварии самолета Ан-24 в Бурятии Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия с самолетом Ан-24 на севере Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

Как проинформировали агентство в администрации Нижнеангарска, в аэропорту организован оперативный штаб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716924" frameborder="0"></iframe> Житель Нижнеангарска - о крушении самолета.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 27 июня произошла авиакатастрофа самолета, выполняющего рейс Улан-Уде - Нижнеангарск. Всего на борту воздушного судна находились 46 человек, из них 4 члена экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716926" frameborder="0"></iframe> Транспортировка пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 2 пилота, 22 пострадали, 44 - спасено. Предположительно трагедия произошла из-за отказа двигателя. При посадке экипаж самолета не смог справиться с управлением, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716930" frameborder="0"></iframe> Первые кадры тушения самолёта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716946" frameborder="0"></iframe> Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716929" frameborder="0"></iframe> Пассажир Ан-24 снял момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU