2019-06-27T12:16:45+03:00
Происшествия

В Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозами

Еще несколько десятков пострадали в результате непогоды
Марина ВЕНЦОВА
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В Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозамиВ Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозамиФото: REUTERS
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В восточном индийском штате Бихар, который оказался во власти сильнейших грозовых ливней, за сутки по меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения. Об этом сообщают местные власти.

По их данным, непогода в стране связана с наступлением сезона муссонных дождей. Традиционно он длится в Индии с конца июня по сентябрь. Ранее в Бихаре долгое время сохранялась аномальная жара, которая за последние недели унесла жизни нескольких десятков человек, передают РИА Новости.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в штате Бихар на северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары. Отмечалось, что наибольшее число погибших (25 человек) пришлась на округ Аурангабад, еще четверо стали жертвами непогоды в округе Навада и Гайя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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