Россия до ноября 2019 года погасит долг перед Советом Европы
Заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европа (ПАСЕ) Леонид Слуцкий сообщил, что долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до до ноября текущего года.
«Мы могли бы его (вопрос о погашении долга) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания, - приводит его слова Интерфакс. - Думаю, этот вопрос будет решён положительно».
При этом, на вопрос, выплатит ли Россия взнос до председательства Грузии, он ответил: «Разумеется, успеем».
Напомним, накануне, как писал сайт kp.ru, Россия после трех дней жарких дебатов вернулась в ПАСЕ на своих условиях, ее права полностью восстановлены. В ответ на такое решение делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии, а также Украина покинули сессию ПАСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU