2019-06-27T15:05:42+03:00
Политика

Россия до ноября 2019 года погасит долг перед Советом Европы

Накануне делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась ранее
Марина ВЕНЦОВА
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Заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европа Леонид СлуцкийЗаместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европа Леонид СлуцкийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европа (ПАСЕ) Леонид Слуцкий сообщил, что долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до до ноября текущего года.

«Мы могли бы его (вопрос о погашении долга) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания, - приводит его слова Интерфакс. - Думаю, этот вопрос будет решён положительно».

При этом, на вопрос, выплатит ли Россия взнос до председательства Грузии, он ответил: «Разумеется, успеем».

Напомним, накануне, как писал сайт kp.ru, Россия после трех дней жарких дебатов вернулась в ПАСЕ на своих условиях, ее права полностью восстановлены. В ответ на такое решение делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии, а также Украина покинули сессию ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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