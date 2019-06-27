2019-06-27T17:21:16+03:00
Политика

Ежегодное выступление премьера Грузии в парламенте было отложено

Власти сочли невозможным обсуждение правительственной программы в условиях протестов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Грузии Мамука БахтадзеПремьер-министр Грузии Мамука БахтадзеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ежегодное выступление премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе в парламенте отложено на неопределенный срок из-за протестов в Тбилиси. Об этом сообщил глава высшего законодательного органа республики Арчил Талаквадзе.

"В существующей обстановке должным образом обсуждение правительственной программы в парламенте будет невозможным. Мы хотим, чтобы помимо парламентского большинства в обсуждении отчета полноценное участие в спокойном режиме приняла бы оппозиция", - сказал политик.

Согласно данным ТАСС, выступление главы правительства должно было состояться в парламенте в четверг, 27 июня. Планировалось, что Бахтадзе зачитает отчет о работе кабинета министров за минувший год.

Сайт kp.ru писал, что в грузинской столице уже на протяжении недели проводятся протестные акции. Все началось того, что один из членов российской делегации во время визита в Тбилиси сел на место спикера парламента республики.

В Грузии усилились русофобские настроения. Россия решила приостановить авиасообщение между странами с 8 июля, а туристов было решено вернуть. Также рассматривается возможность принятия других мер - все с целью обеспечения безопасности граждан РФ.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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