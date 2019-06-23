Бизнесмены в Грузии: “Мы загнемся без русских денег! Это 85% прибыли!”

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ ПО-ГРУЗИНСКИ

Интересно, необычно встретил меня проспект Руставели.

- Иди на … - сказал проспект. Останавливаюсь. Размышляю.

Ничего вроде не сделал. Только зашел. Феномен «депутата Гаврилова» - идешь себе идешь, гуляешь по гостеприимному Тбилиси, заворачиваешь за угол – бац, пять тысяч человек говорят – «иди-Володь-на…»

Митинг, замечу, антироссийский. Но как радостно, с упоением демонстранты подхватывают вечное, мощное, фундаментальное русское слово, как одухотворены в этот момент их православные лица.

И вроде понимаешь, что Слово адресовано не тебе, не народу русскому (хоть и предвижу на этот счет страшные споры), а властям твоего государства, но и тебе становится обидно.

Это точно Грузия? Это точно Сакартвело, где приглашенного гостя обливают водой и вышвыривают из страны, только за то что он сел на предложенное ему кресло?!

Демонстранты держат плакаты с надписью «Россия – оккупант» или цифры «20%»Фото: Владимир ВОРСОБИН

Что случилось с тобой, добрый Тбилиси?!

Ты подходишь к демонстранту, который держит листочек «Россия – оккупант». Или к девушке с пиратской повязкой, на которой цифры «20%» (знак потерянных территории) и говоришь с ними.

На русском.

- Откуда? – сразу спрашивают.

- Из Москвы.

Мрачнеют. Но разговор не обрывают.

- Мы против России, - объясняют, - Она оккупировала наши территории. Ваша страна – агрессор. Представьте, если бы у России отняли бы 20 процентов территории… А ваш Гаврилов специально сел в кресло спикера, чтоб унизить Грузию. Правительство пресмыкается перед Путиным, «мечтатели» - кремлевские лизоблюды, зато у нас есть гордость.

- Гордость? – задумываюсь.

На улицах когда-то доброго ТбилисиФото: Владимир ВОРСОБИН

Давно заметил, что «ультра-патриоты» всех стран – энергично-искренние ребята с разной степени маниакальности. Наши в Думе призывают спалить Вашингтон, местные, как член партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе угрожают убийством. Но гордость квасного «ультра-патриота» меня всегда восхищала… Она лучезарна и проста. Она красива и искренна как у ребенка. Только дети часто плохо считают и часто думают, что и «сами неплохо проживут».

- Слушайте, - говорю, - из тбилисского аэропорта я приехал на русском Яндекс. Такси, словно я в Воронеже. На моем телефоне все тот же «Билайн». Я обожаю ваше Боржоми, но оно принадлежит нашему русскому Фридману и его уважаемой «Альфа-групп». Хозяйка моей гостиницы плачет – русские из-за вас, господа митингующие, (рядом кричат: «нет, из-за за вас, не мы закрываем рейсы!») уже отменяют бронь на букинге, а мы, оккупанты, – 40-50 процентов ее бизнеса. Хозяйка говорит: «для меня это смерть!». У гостиницы винно-чачечный магазин, там 85 процентов русской выручки (10 тысяч долларов в месяц), и его владелец считает вас «кресельными идиотами». И сколько еще грузин-предпринимателей заплачет – ведь сюда приезжают миллион двести тысяч туристов в год. В Батуми скуплено столько квартир и домов (только в прошлом году по всей Грузии 17 тысяч – В.В.), что местные шутят – «оккупация» скоро станет 100-процентной.

Меня, как Остапа, несло.

Я был зол на все политиков.

Утром я встретил молодоженов из Краснодара, приехали сюда венчаться. Невеста в свадебном платье, а на ее лице – страх и слезы. В холле гостиницы они читают новости об эвакуации.

Вечером 22 июня, в третий день протестовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Праздник испорчен. «Вам ничего здесь не угрожает, это возня политиков!» - уверяют ее все ближайшие грузины. Невеста кивает. Говорит: «Знаю». Но вижу, украдкой смотрит в телефон: когда обратный рейс.

- О какой гордости вы говорите?! – ругался я с антироссийским митингом. - При тбилисской зарплате в 500 лари (170 долларов). Вот что унизительно!

И почему-то вспомнил граффити на одном из местных домов, которую лет пять назад нельзя было представить - «Чтоб забыть тебя мне понадобится вечность».

Кириллицей. Метровыми буквами.

- Вот-вот, - вдруг согласился со мной парень лет 23-х, с модным рюкзаком, - в городе объявления висят на английском и русском. Скорее - сначала на русском…

- И все равно - вы не нужны здесь, понимаете? – вдруг тихо сказал он, - Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо! (эй, зачем так говоришь?! – заворчали вокруг) Пока не вернете территории. Гордость не продается!

Но по-грузинским традициям все-таки отвел глаза.

И вздохнул.

- Прости, брат. Не принимай на свой счет…

- ?...

УНИЖЕННЫЕ КРЕСЛОМ

Мой знакомый аноним (контакт с российским журналистом здесь греховен) депутат от правящей партии «Грузинская мечта» был в отчаянии.

- Вся наши политика сводилась к тому, чтобы продемонстрировать– жить и работать в Грузии хорошо всем. – говорил он, - Конечно, адресовалось это в первую очередь - абхазам и осетинам. Мол, смотрите – сколько в Грузии русских, которым вы доверяете. Если здесь уютно русским, то будет уютно и вам… Мы вели долгую игру, на десятилетия. Нам русские выгодны в Батуми – они сдерживают турков. Они нужны в Тбилиси, где много иранцев (и их борделей). Турки и иранцы жителей раздражают, русские – нет… А теперь из-за этих идиотов (кивает в сторону площади) мы снова откатились назад.

- Из-за Саакашвили?

- Если бы! – морщится, - Давно, Володя, ты не был в Тбилиси. Многое тут изменилось…

Обидно, что понятная для русского сердца версия «Саакашвили придумал закланье Гаврилова и устроил заговор против России» – рухнула.

Тут даже лютые враги Мишико говорят: «история с креслом» случилась из-за фирменной небрежности «мечтателей». А дело было так…

То, что в Тбилиси вообще приезжает Межпарламентская ассамблеи православия (МАП) здесь мало кто слышал.

Грузинскую общественность занимало другое – пройдет ли под нажимом Запада в Тбилиси… гей-парад.

Главное Событие Года было назначено в выходные и стороны кропотливо готовились к бою.

Группа протестующих у здания старого парламента на проспекте Шота РуставелиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Православные активисты тренировались, вылавливая и поколачивая зазевавшихся гомосексуалистов на улицах (сбор отрядов планировался у Филармонии), их противники – «националы» Саакашвили привычно ругали гомофобию и неуважение прав человека. Полиция готовилась бить и тех и других, смиряясь со своей священной задачей – защитить геев.

И в этом чисто грузинском шуме, ассамблея тихо начинает работу.

В качестве устроителя, уехавший в командировку в Баку спикер парламента Ираклий Кобахидзе оставил некоего депутата Куцнашвили.

Тот решает, что коль генеральный секретарь МАП

Анастас Неранцис, то этот греки очевидно возглавит собрание…

Но несчастного Куцнашвили (они вместе со спикером подадут потом в отставку) подвело добродушие грека и само устройство места спикера парламента Грузии. Оно было столь широко, что там можно сесть даже втроем - вот Неранцис и предложил президенту МАП Гаврилову сесть рядом…

Целый час это грузин не смущало.

Пока председатель фракции мечтателей (заметим – не оппозиции) не написала в соцсети: «Трудно представить картину тяжелее этой… Видеть российского депутата в кресле спикера парламента – невыносимо!»

- Ура! – уверен, подумали «националы» и бросились в атаку на «продавшуюся русским власть» и несчастного Гаврилова.

ТРЕТЬЯ СИЛА

- Но самое странное в этой истории, - сказал мне мой знакомый депутат, - этот митинг у парламента. Его устроили не националы. Депутатов Миши наоборот гонят оттуда

- То есть?! – удивляюсь, - Не Иванишвили, не Сааккашвили. Третья сила?

- Да, - мрачно кивает приятель, - Студенты. В Грузии появилось новое поколение, которое знает английский язык лучше русского. Они учится в Европе. Мечтают там работать. Они презирают и тирана Саакашвили и нас, как они говорят, «мечтателей-бесхребетников».

- И что они хотят?

Как и все молодые справедливости. Но если они приведут за собой эту сволочь Саакашвили, тут многие возьмутся за оружие. Я – точно.

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