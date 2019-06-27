Одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-27T20:00:27+03:00

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Одной из причин крушения самолета АН-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье в феврале 2018 года стали ошибочные действия экипажа. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиакатастрофы, опубликованном в четверг, 27 июня.

В документе отмечается, что ошибка была допущена при наборе высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости. Дело в том, что все три приемника полного давления были закупорены льдом, и экипаж просто потерял контроль за параметрами полета самолета.

Последняя выписка из внутренних переговоров демонстрирует растерянность самих пилотов.

Второй пилот: "Вверх, вот".

Капитан воздушного судна: "Ну, щас, щас, щас, щас... Вообще чё-то фигня какая-то пошла".

Второй пилот: "Не, ну, я так понял, что ты хотел это, а ты наоборот вниз".

Напомним, что самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск, когда неожиданно пропал с радаров. Оказалось, что он рухнул вскоре после взлета в Раменской районе Подмосковья. Сайт kp.ru писал, что все 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/639162" frameborder="0"></iframe> Кадры столкновения Ан 148 с землей.Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU