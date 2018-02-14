Эксперты проанализировали выводы МАК о причинах крушения Ан-148 в Подмосковье: Летчики потеряли ориентировку в пространстве

СЕГОДНЯ 18:15 2018-02-14T18:30:39+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

Изменить размер текста: A A

Что произошло на борту Ан-148, разбившегося 11 февраля? Межгосударственный авиационный комитет, напомним, выдвинул версию, согласно которой на лайнере не был включен обогрев приемников воздушного давления. Из-за этого возникло обледенение, и приборы в кабине пилотов показывали гораздо меньшие значения скорости, чем это было на самом деле. Введенные в заблуждение пилоты пытались разогнать самолет, превысили допустимые пределы, в результате чего борт начал разваливаться в воздухе и рухнул.

Так ли это? Версию МАКа в студии Радио «Комсомольская правда» обсудили технический эксперт Юрий Антипов и военный летчик в отставке, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис.

Виктор Алкснис поделился своим мнением о катастрофе Ан-148Фото: facebook.com

- Выводы МАКа кажутся вам провдоподобными?

Виктор Алкснис: - Я бы все-таки не стал исключать версию теракта. Какая-то неразбериха с черными ящиками. Сначала говорят, что они в исправном состоянии, потом оказывается, что с речевым самописцем проблемы, хотя на фотографиях они вроде бы не повреждены. Слишком быстро объявили, что взрыва в воздухе не было. А о том, что следов взрывчатки не найдено, заявили еще до того, как собрали все обломки. Такое впечатление: что-то пытаются скрыть. Хотя, конечно, то, о чем говорят в МАК, тоже возможно.

Какая-то неразбериха с черными ящиками. Сначала говорят, что они в исправном состоянии, потом оказывается, что с речевым самописцем проблемы. Фото: МАК

Юрий Антипов: - Теракта, я считаю, не было. Но в ту версию, что выдвинул МАК, я тоже не верю. Она не объясняет тех перепадов скорости, которые зафиксировал флайтрадар (публичный сервис, позволяющий отслеживать полет самолетов — ред.). Я с самого начала говорил, что, скорее всего, имело место непроизвольное срабатывание реверса (системы торможения, при которой двигатели фактически работают в обратном режиме — ред.)

- И все же, давайте попробуем разобраться с версией МАКа. Кто и каким образом должен включать обогрев приемников воздушного давления?

Виктор Алкснис: - Включает экипаж. Причем в зимних условиях и при полете в облаках это обязательно. Но проблема была в том, что обогрев включается буквально на несколько минут, потому что перегрев тоже чреват последствиями. А они стояли в очереди на взлет. Вполне возможно, что когда АН-148 подруливал к полосе, они обогрев включили, а потом видят, что взлет задерживается, обдува нет... Поэтому выключили. И забыли. Надо сказать, что катастрофы, причиной которых стало обледенение приемников воздушного давления, были и у нас, и за рубежом. И версия МАК в принципе совпадает с тем, что происходит в таких случаях. Самолет находится в облаках, летчик видит, что скорость на нуле или падает. И он делает все, чтобы ее увеличить. Ведь только за счет скорости возникает подъемная сила. Главный способ разогнать самолет - направить его вниз, в режим пикирования. Но в облаках очень легко потерять пространственную ориентировку. Летчик пытается лихорадочно набрать скорость, направляет самолет вниз, в пике. А поскольку скорость вроде как не увеличивается, он продолжает пытаться ускорить машину.

С места трагедии вывезли более 700 обломков. Фото: Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости

- А почему летчики не доверяют автопилоту, почему они отключили его?

Виктор Алкснис: - А вы знаете, какие чудеса бывают в небе! Летчики, бывает, путают землю и небо, особенно при ночных полетах и в облаках. Летят вверх, а им кажется, что вниз, в землю. Это очень опасная вещь, действия в таких ситуациях, конечно, отрабатываются. Но иногда летчики не доверяют приборам.

Схема происшествияФото: Алексей СТЕФАНОВ

- Я правильно понимаю, что пилоты в кабине скорость не чувствуют. Они смотрят на приборы, видят, что стрелка на нуле, и начинают лихорадочно принимать меры. Может, приходят к выводу, что летят вверх, что двигатель не справляется... И круто переводят в пике...

Виктор Алкснис: - Мне кажется, именно это следует из предварительных выводов МАКа.

Юрий Антипов: - К сожалению, у нас все расследования авиакатастроф заканчиваются обвинением летчиков. Причем подается это так, что непонятно, как эти люди попали за штурвал. Но в данном случае командир налетал 2 тысячи часов именно на этом типе самолетов, а общий налет — около 5 тысяч часов. Самолет набирал высоту, они могли подняться над облаками, посмотреть на землю и оценить ситуацию. А тут самолет в последние минуты четырежды проваливался по скорости, а потом уходил в пике. Взять хотя бы второй провал: за 6 секунд полета скорость уходит с 430 км/ч до 260 км/ч. Версия МАКа это никак не объясняет. Но такое интенсивное торможение возможно только при включении реверса.

Обломки раскидало по всему полюФото: REUTERS

- А как включается реверс?

Юрий Антипов: - Реверс включается тумблерами, вручную при посадке, когда шасси касаются земли. А сейчас такое торможение имело место в воздухе. Естественно, пилоты сознательно включать и выключать его не могли. Я думаю, имела место какая-то техническая неисправность, которая и привела к включению реверса. Для летчиков это было неожиданным, они пытались исправить ситуацию. Им даже с диспетчером некогда было общаться, они вели борьбу за выживание самолета.

Виктор Алкснис: - Думаю, сейчас нужно дождаться расшифровки данных речевого самописца. Когда технические параметры будут совмещены с тем, что происходило в кабине, многое станет ясно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639287" frameborder="0"></iframe> Москвичи почтили память погибших в крушении Ан-148.Возле Храма Христа Спасителя выложили крест из 71 лампады в память о погибших в крушении Ан-148Виктор ГУСЕЙНОВ

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Список погибших в крушении самолета АН-148 в Подмосковье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официальная версия крушения АН-148 в Подмосковье: пилоты видели на датчиках «заниженную» скорость и пытались ее увеличить

Специалисты МАК завершили расшифровку одного из «черных ящиков»

Стали известны предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета о причинах крушения Ан-148 в Подмосковье. Во вторник, 13 февраля, специалисты МАК завершили расшифровку параметрического бортового самописца с Ан-148. Того, который фиксирует в полете показания техники.

Причиной катастрофы, по всей видимости, стало неверное представление пилотов о скорости воздушного судна. (подробности)

ЕЩЕ ВЕРСИЯ

Виктор Алкснис о катастрофе Ан-148: Я бы не отказывался от версии взрыва на борту

Виктор Алкснис политик, бывший депутат Госдумы и военный летчик в отставке, опубликовал в социальной сети свою версию трагедии, в которой обращает внимание на некоторые нестыковки. Его текст мы публикуем с некоторыми сокращениями (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Могло ли обломки Ан-148 разбросать в радиусе километра, если взрыв случился только после падения

В истории с крушением пассажирского Ан-148 в Подмосковье версию о теракте отвергли практически сразу. Сначала сообщили, что на обнаруженных фрагментах самолета следов взрывчатки не нашли. Затем с официальным заявлением выступил Следственный комитет (а в расследовании сейчас участвуют около сотни сотрудников СК): «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета». Тем не менее в соцсетях время от времени всплывают конспирологические версии о теракте (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экипаж разбившегося Ан-148: «У нас возникли проблемы. Через минуту мы вам скажем, связываемся с техсоставом...»

Пилоты обнаружили технические неполадки прямо перед взлетом. Появилась полная расшифровка переговоров борта с диспетчером (подробности)