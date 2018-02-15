Второй пилот разбившегося АН-148 имел четыре образования и все профильные

15 Февр. 21:30 2018-02-16T01:16:57+03:00

Сообщения о том, что Сергей Гамбарян управлял самолетом без специальных навыков и дипломов сильно возмутило и его родных, коллег и его однокурсников

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Точная причина крушения самолета «Саратовских авиалиний», выполнявших рейс Москва-Орск 11 февраля 2018 года, пока не названа. При этом уже озвучивались разные версии — от технической неисправности приборов до теракта.

И вот, по данным СМИ, якобы, один из членов экипажа — второй пилот Сергей Гамбарян, был допущен к управлению воздушным судном, не имея профильного образования.

Однако, это не соответствует действительности. В распоряжении «Комсомольской правды» оказался официальный документ за подписью главы Федерального агентства воздушного транспорта от 22 декабря 2014 года. «Акт проверки лиц из числа специалистов авиационного персонала ...на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил... ».

В нем черным по белому написано, что "по результатам рассмотрения и анализа представленных документов комиссия Росавиации констатирует легитимность оформления и выдачи свидетельств авиационного персонала нижепоименованным специалистам...". И среди прочих значится и Гамбарян Сергей Арсенович 14.05.1973 года рождения.

В Москве продолжается расследование крушения летевшего в Орск самолета Ан-148Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Такая проверка всех пилотов была затеяна по требованию Следственного комитета, когда при крушении самолета в Казани вскрылся вопиющий факт - пилоты были с липовыми дипломами.

- Мы вместе учились в государственном Южно-Уральском Государственном Университете. - рассказал один из одногруппников Гамбаряна, пожелавший не называть своего имения. - Это был курс профессиональной переподготовки выпускников технических вузов на пилотов на коммерческой основе. Летную практику, согласно программе обучения, мы проходили в частном Учебно-тренировочном центре «Челавиа» по утвержденной Росавиацией программе. Учился Сергей хорошо, не отставал. Он был уже взрослым человеком и получить специальность пилота было его осознанным выбором. Летал он, в отличие, кстати, от многих выпускников подведомственных Росавиации государственных заведений, самостоятельно. То есть вообще один в кабине, это называется "самостоятельный полет". Я лично это видел, могу дать показания в любом суде. Да и видео есть! И самостоятельный полет, и ночной и по маршруту — все нормативы «от» и «до» им были выполнены, согласно международным и российским правилам.

Характеристика самолетаФото: Алексей СТЕФАНОВ

И, диплом ЮУрГУ был уже третьим в копилке Гамбаряна.

- После школы он закончил Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации. Потом Московской государственный технический университет гражданской авиации по инженерной специальности. Стать вторым пилотом он смог уже после окончания курсов переподготовки. Но и на этом не остановился, и пошел учится в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации — один из двух вузов Росавиации, готовящих пилотов. - рассказал «КП» друг погибшего. - В нем он учился на заочном, это допускается, только если студент уже работает в авиакомпании и летает. Это международная практика.

- Говорят, что курсы переподготовки длились всего 10 месяцев.

- Не всего, а аж 10. В Ульяновском институте гражданской авиации такие курсы длились 4 месяца. Да, мы заканчивали платный курс, но и во время учебы и после нас Росавиация проверяла не просто досконально, а я бы сказал — тотально!

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

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