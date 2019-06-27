Минобороны России получит 76 истребителей Су-57

СЕГОДНЯ 20:16 2019-06-27T20:16:16+03:00

Все самолеты будут поставлены до 2028 года

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Министерство обороны России получит в свое распоряжение 76 многоцелевых истребителей Су-57. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Поставки будут осуществляться в рамках контракта ведомства с компанией "Сухой". Всего же на форуме "Армия-2019" было заключено 46 государственных соглашений на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

"76 самолетов", - ответил Мантуров на вопрос, сколько истребителей получит министерство обороны России.

Заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко также подтвердил информацию о поставках. Согласно его данным, самолеты будут изготовлены и поставлены до 2028 года. Именно такие сроки установил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее российская промышленность снизила стоимость летательных аппаратов и вооружения практически на 20%, и у властей появились возможность закупить больше Су-57, чем планировалось, без увеличения расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU