2019-05-16T03:06:33+03:00
Политика

Владимир Путин: Мы не делали ничего подобного в последние 40 лет

ВКС получат не 16, а 76 новейших истребителей Су-57
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин в резиденции "Бочаров ручей" во время совещания по вопросам военной авиации. Фото Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин в резиденции "Бочаров ручей" во время совещания по вопросам военной авиации. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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Можно сказать, что красивый эскорт президентского самолета из шестерки Су-57 сыграл свою роль — на следующий день все причастные к производству этого истребителя могли ликовать.

- На завершающем этапе государственных испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57, - сказал Владимир Путин на совещании с Минобороны и ВПК, проводя обзор ситуации с перевооружением ВКС. - Эти машины обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире. Необходимо к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка перспективными авиационными комплексами пятого поколения Су-57.

И тут прозвучала небольшая, а может быть даже и большая сенсация.

- Мы вчера на полигоне с министром говорили на этот счёт, - напомнил Путин. - Программой вооружений до 2027 года планируется закупить 16 таких самолётов. Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил. В результате проделанной работы промышленность практически на 20 процентов снизила стоимость летательных аппаратов и вооружения, у нас появились возможности закупить гораздо больше боевых машин этого класса. Закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолётов. В таком объёме на новой платформе мы не делали ничего подобного в последние 40 лет.

Президент поставил задачу за счёт эффективной модернизации активнее наращивать боевые возможности имеющихся военных самолётов и вертолётов, как это случилось с МиГ-31, получившем авиационный комплекс «Кинжал», оснащённый гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.

- Нужно последовательно проводить обновление стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М, - заявил Путин. - Все они должны иметь возможность нести как новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения.

Кроме этого парк вертолётов армейской авиации должен быть максимально оперативно дооборудован современными бортовыми комплексами обороны, к 2028 году в войска должны быть поставлены 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.

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Вряд ли когда-нибудь в мире сможет в ближайшие годы эффектней прилететь куда-то, чем это сделал Владимир Путин, прибыв в Ахтубинск в летно-испытательный центр Минобороны. Президентский самолет появился в небе Астраханской области в сопровождении почетного эскорта шести истребителей пятого поколения Су-57 (подробности).

Владимир Путин: Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать

Президент Австрии Александр ван дер Беллен сразу показал себя обстоятельным человеком. Приехал в Сочи с женой, за день до встречи с Владимиром Путиным, утром прогулялся по сочинской набережной и тут же начал постить в твиттере фотографии с видами Черного моря. Все увиденное ему настолько понравилось, что при встрече он напрямик заявил Путину: Как только знакомишься с Сочи, сразу хочется провести здесь гораздо больше времени (подробности).

Путин осмотрел перспективный ракетный комплекс «Кинжал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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