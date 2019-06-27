В России может появиться комиссия по уголовным преследованиям врачей

СЕГОДНЯ 20:50 2019-06-27T21:14:31+03:00

В России могут создать комиссию по уголовным преследованиям медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее члены будут оформлять протоколы об утрате и уничтожения препаратов, а также принимать решения о наказании медиков

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Российские медицинские организации могут обзавестись специальной комиссией, которая будет регулировать ситуации, связанные с уголовным преследованием врачей при работе с наркосодержащими препаратами. О рассмотрении соответствующей инициативы сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она напомнила, что данный вопрос обсуждался в ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Тогда предлагалось возложить обязанность по установлению фактов утраты и уничтожения наркотических и психотропных веществ на членов специальной комиссии. Они же, по задумке, должны оформлять соответствующие протоколы.

"Этой же комиссией будет приниматься решение о привлечении работника, допустившего утрату или уничтожение, к дисциплинарной ответственности", - добавила Голикова.

По ее словам, создание комиссии является лишь одним из возможных вариантов решения проблемы. Вопрос еще будет обсуждаться при участии всех заинтересованных органов власти, включая сотрудников министерства внутренних дел, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее Путин призвал создать в России систему отчетности в обороте наркосодержащих препаратов при паллиативной помощи. Многие медики бояться стать фигурантами уголовных дел, а потому не применяют опиоидные анальгетики при обезболивании пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715760" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о паллиативной помощи.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU