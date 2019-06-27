В МИД оценили возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы является важным шагом в преодолении кризиса в организации. Такое мнение высказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Артем Кожин.
Он указал на то, что решение членов ПАСЕ отражает сложившееся в Совете Европы понимание неправомерности действий ассамблеи по ограничению прав национальных делегаций по политическим мотивам и невозможности решения проблем без участия нашей страны.
"Отныне ключевые права национальных делегаций становятся неотъемлемыми", - приводятся слова Кожина на сайте МИД.
Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении работы в СЕ, а потому вопрос о погашении задолженности перед ним скоро будет решен. Что касается решения украинской делегации и представителей ряда других стран покинуть ассамблею в знак протеста против возвращения полномочий РФ, то они могут вернуться в любой момент.
"Очевидно лишь то, что Ассамблея не поддержала их попытки раздувать конфронтацию", - добавил замдиректора департамента.
К слову, сайт kp.ru ранее писал о том, что многие страны последовавшие за Украиной уже передумали бойкотировать ПАСЕ и вернуть к участию в сессии.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU