2019-06-27T22:33:21+03:00
Политика

В МИД оценили возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ

Дипломаты заявили, что теперь Москва готова решать вопрос о погашении задолженности перед Советом Европы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Европе осознали роль России в решении современных проблем, считают в МИДВ Европе осознали роль России в решении современных проблем, считают в МИДФото: Елена ЧИНКОВА
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Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы является важным шагом в преодолении кризиса в организации. Такое мнение высказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Артем Кожин.

Он указал на то, что решение членов ПАСЕ отражает сложившееся в Совете Европы понимание неправомерности действий ассамблеи по ограничению прав национальных делегаций по политическим мотивам и невозможности решения проблем без участия нашей страны.

"Отныне ключевые права национальных делегаций становятся неотъемлемыми", - приводятся слова Кожина на сайте МИД.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении работы в СЕ, а потому вопрос о погашении задолженности перед ним скоро будет решен. Что касается решения украинской делегации и представителей ряда других стран покинуть ассамблею в знак протеста против возвращения полномочий РФ, то они могут вернуться в любой момент.

"Очевидно лишь то, что Ассамблея не поддержала их попытки раздувать конфронтацию", - добавил замдиректора департамента.

К слову, сайт kp.ru ранее писал о том, что многие страны последовавшие за Украиной уже передумали бойкотировать ПАСЕ и вернуть к участию в сессии.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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