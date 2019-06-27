Литва, Грузия и Эстония передумали покидать сессию ПАСЕ

СЕГОДНЯ 22:16 2019-06-27T22:17:38+03:00

Литва, Эстония и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ Фото: REUTERS

Хотя изначально делегации объявили о прекращении участия в заседаниях из-за восстановления России в правах

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Литовская, грузинская и эстонская делегации передумали покидать летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы вслед за Украиной, которая таким образом выразила протест возвращению России полномочий в организации.

Сайт kp.ru писал, что накануне ПАСЕ большинством голосов восстановила представителей нашей страны в правах. После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию в знак протеста. Однако потом все начали постепенно "сливаться". Первой от своих слов отказалась Словакия.

Следом об отсутствии намерений покидать сессию ПАСЕ заявила член делегации Грузии София Кацарава. Литовский представитель Эгидиус Варейкис также сообщил о планах своих коллег остаться в организации, а эстонский парламент вовсе не поддерживает идею ухода из ассамблеи, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU