2019-06-28T07:10:20+03:00
Политика

Порошенко: Возвращение России в ПАСЕ – это первый шаг для признания Крыма частью РФ в Европе

Бывший президент Украины выразил надежду на то, что Киев сможет не допустить отмены антироссийских санкций «в других форматах»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ – это первый шаг для того, чтобы в Европе признали Крым частью России. Таким мнением экс-лидер Незалежной поделился со своими подписчиками в Facebook.

Он добавил, что Киев, «хотя это было нелегко», добивался продления санкций против нашей страны. Кроме того, Порошенко выразил надежду на то, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет «принять скоординированную с партнерами позицию», дабы не допустить отмены антироссийских санкций «в других форматах».

Как писал сайт kp.ru, в среду, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме. После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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