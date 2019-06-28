Порошенко: Возвращение России в ПАСЕ – это первый шаг для признания Крыма частью РФ в Европе
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ – это первый шаг для того, чтобы в Европе признали Крым частью России. Таким мнением экс-лидер Незалежной поделился со своими подписчиками в Facebook.
Он добавил, что Киев, «хотя это было нелегко», добивался продления санкций против нашей страны. Кроме того, Порошенко выразил надежду на то, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет «принять скоординированную с партнерами позицию», дабы не допустить отмены антироссийских санкций «в других форматах».
Как писал сайт kp.ru, в среду, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме. После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.
Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»