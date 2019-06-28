Погода в Москве на 28 июня 2019 года: дождь с грозой и до 18 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-28T07:17:16+03:00

Дождь с грозой и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 28 июня 2019 года

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Погода в Москве на 28 июня 2019 года будет облачная. По прогнозам метеорологов, в течение суток в столице ожидается сильный дождь с грозой. Температура воздуха днем окажется в пределах 16..18 градусов тепла, вечером столбики термометров опустятся до 9..11 выше ноля.

Ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление составит около 729 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье в пятницу температура будет находиться в пределах 14-19 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, что 28 июня в Москву и центр России придет "ныряющий" североатлантический циклон.

ИСТОЧНИК KP.RU