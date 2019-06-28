Песков: Путин и Трамп ограничились приветствием на полях G20

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-28T07:52:03+03:00

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Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не беседовали на полях "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся", - рассказал он Интерфаксу.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский и американский лидеры вместе пришли на церемонию фотографирования G20. Встретившись в куларах, они так и дошли до площадки с флагами, о чем-то оживленно переговариваясь. При этом отмечалось, что непосредственно во время фотографирования Путин и Трамп были не рядом - между ними расположились и хозяин саммита Синдзо Абэ, а также председатель КНР Си Цзиньпин, которого поставили возле президента России.

После этого все участники саммита "Большой двадцатки" отправились на первое заседание, его работа стартовала.

ИСТОЧНИК KP.RU