2019-06-28T08:21:10+03:00
Политика

Переговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в Осаке

Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Переговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в ОсакеПереговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в ОсакеФото: REUTERS
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом в пятницу сообщил корреспондет КП Дмитрий Смирнов с места события.

Как ожидается, лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков, как писал сайт kp.ru, сообщал, что темы для разговора лидеры РФ и США будут определять сами, но среди приоритетных - ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, общее состояние двусторонних дел, международные конфликты. Также российский и американский лидеры намерены затронуть ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

В Осаке 28-29 июня проходит саммит "Большой двадцатки". В ходе данного мероприятия запланирован ряд двусторонних переговоров между лидерами стран.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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