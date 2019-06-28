СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-28T08:21:10+03:00

Переговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в Осаке Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Об этом в пятницу сообщил корреспондет КП Дмитрий Смирнов с места события.

Как ожидается, лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков, как писал сайт kp.ru, сообщал, что темы для разговора лидеры РФ и США будут определять сами, но среди приоритетных - ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, общее состояние двусторонних дел, международные конфликты. Также российский и американский лидеры намерены затронуть ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

В Осаке 28-29 июня проходит саммит "Большой двадцатки". В ходе данного мероприятия запланирован ряд двусторонних переговоров между лидерами стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717181" frameborder="0"></iframe> В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU