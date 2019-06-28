2019-06-28T08:51:11+03:00
Политика

Туск прокомментировал слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета заявил, что категорически не согласен с президентом России
Марина ВЕНЦОВА
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Председатель Европейского совета Дональд ТускПредседатель Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Глава Европейского совета Дональд Туск ответил президенту России Владимиру Путину на заявление о том, что либеральная идея окончательно изжила себя.

«Благодаря смене часовых поясов я смог прочитать всё интервью с президентом Путиным в Financial Times, - приводятся его слова на сайте европейского органа. - Я должен сказать, что я категорически не согласен с утверждением, что либерализм изжил себя».

По мнению Туска, что действительно изжило себя, так это «авторитаризм, культы личности, власть олигархов».

Ранее в интервью газете The Financial Times Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя. По словам российского президента, она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства людей. Однако при этом он отметил, что несмотря ни на что, это вовсе не значит, что ее следует начать уничтожать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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