Трамп на встрече с Путиным: в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-28T10:02:25+03:00

Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай Фото: REUTERS

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Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями. Кроме того, американский лидер отметил, что в данную модель нужно включить Китай.

"Президенты договорились, что обе страны продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями 21 века, которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сайт kp.ru писал, что встреча лидеров двух стран продолжалась почти полтора часа. Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Кроме того, Путин и Трамп согласились с тем, что улучшение отношений между странами отвечает их взаимным интересам, а также государствам во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU