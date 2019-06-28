2019-06-28T09:44:44+03:00
Политика

Встреча Путина и Трампа на полях G20 в Осаке завершилась

Переговоры лидеров двух стран продлились полтора часа
Марина ВЕНЦОВА
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Встреча Путина и Трампа на полях G20 в Осаке завершилась. Фото: сайт КремляВстреча Путина и Трампа на полях G20 в Осаке завершилась. Фото: сайт Кремля
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом в пятницу сообщил корреспондент КП Дмитрий Смирнов с места события.

Переговоры лидеров двух стран продолжались полтора часа.

Как отметили в Белом доме, Путин и Трамп согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны, а также интересам всего мира. "Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении в "Твиттере".

Ранее сайт kp.ru писал, что в ходе переговоров Путин и Трамп обсудят вопросы стратегической стабильности.

Напомним, 28-29 июня в Осаке проходит саммит стран G20. Глава российского государства проведет здесь два дня. Он примет участие в четырех рабочих заседаниях. Кроме того, у Путина намечен ряд двусторонних встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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