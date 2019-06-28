Ушаков: Трамп позитивно отнесся к приглашению приехать на 75-летие Победы
Президент России Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президент США отреагировал позитивно.
"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, - сказал Ушаков в эфире "Россия 24". - Президент США прореагировал очень позитивно».
Ушаков добавил, что Путин и Трамп в ходе разговора затронули тему вклада каждый из стран в великую победу. Особенно подчеркивалась роль в этом советского народа.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Осаке прошла встреча президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались почти полтора часа.
В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU