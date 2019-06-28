Ушаков: Трамп позитивно отнесся к приглашению приехать на 75-летие Победы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-28T12:02:17+03:00

Трамп позитивно отнесся к приглашению Путина приехать на 75-летие Победы в Москву

В ходе переговоров в Осаке, президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на торжественные мероприятия 9 мая 2020 года в Москву [видео]

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Президент России Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президент США отреагировал позитивно.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, - сказал Ушаков в эфире "Россия 24". - Президент США прореагировал очень позитивно».

Ушаков добавил, что Путин и Трамп в ходе разговора затронули тему вклада каждый из стран в великую победу. Особенно подчеркивалась роль в этом советского народа.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Осаке прошла встреча президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались почти полтора часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717181" frameborder="0"></iframe> В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU