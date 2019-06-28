2019-06-28T12:02:17+03:00
Политика

Ушаков: Трамп позитивно отнесся к приглашению приехать на 75-летие Победы

В ходе переговоров в Осаке, президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на торжественные мероприятия 9 мая 2020 года в Москву [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трамп позитивно отнесся к приглашению Путина приехать на 75-летие Победы в МосквуТрамп позитивно отнесся к приглашению Путина приехать на 75-летие Победы в Москву
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин на встрече в Осаке пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президент США отреагировал позитивно.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, - сказал Ушаков в эфире "Россия 24". - Президент США прореагировал очень позитивно».

Ушаков добавил, что Путин и Трамп в ходе разговора затронули тему вклада каждый из стран в великую победу. Особенно подчеркивалась роль в этом советского народа.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Осаке прошла встреча президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались почти полтора часа.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Ритейлеры отказываться от гипермаркетов в пользу магазинов у дома
Началась встреча Владимира Путина с Терезой Мэй
Главный дизайнер Apple покидает компанию в этом году
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В самолетах настроят интернет-связь с землей для передачи сведений о полете
Трамп на саммите G20 в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»
Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» задержан в Москве
Из-за похищенных кабелей в Москве задержано около 30 поездов
Трамп на встрече с Путиным: в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
Производителей смартфонов хотят обязать предустанавливать российские приложения
Встреча Путина и Трампа на полях G20 в Осаке завершилась
Орешкин: у участников G20 отсутствует единая позиция о развитии институтов ВТО
Путин: Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года
МЧС: Сильный дождь и ветер надвигается на Москву
Туск прокомментировал слова Путина о либеральной идее
Переговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в Осаке
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы
Россия и Китай договорились о ведении дел в национальных валютах
Трамп и Меркель в Осаке обсудили Украину, Иран и Ливию